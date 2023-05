'द क्रिएटर- सृजनहार' पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप, बजरंग दल ने खोला मोर्चा तो फिल्म निर्माता ने कहा- धर्म को मारो और...

Highlights फिल्म पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल के सदस्यों ने बुधवार सूरत के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया।

सूरतः प्रवीण हिंगोनिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'द क्रिएटर- सृजनहार' रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। फिल्म पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल ने मोर्चा खोल दिया है। बजरंग दल द्वारा अहमदाबाद के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के बाद इसके निर्मता का बयान आया है।

फिल्म के निर्माता राजेश कराटे गुरुजी ने कहा कि हमने यह दिखाने की कोशिश की है कि दुनिया बदल सकती है, मैं किसी भी खतरे से डरने वाला नहीं हूं, अपने धर्म से प्यार करो मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। राजेश कराटे ने आगे कहा कि मैं सभी धर्मों से अनुरोध करता हूं कि वे उनके नाम पर दंगा या हिंसा न करें। आप धर्म की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को क्यों मारते हैं? धर्म को मारो और व्यक्ति की रक्षा करो।

#WATCH | On protests against his upcoming film 'The Creator - Sarjanhar' by some Hindu organisations, its producer Rajesh Karate Guruji says, "...We have tried to show that the world can change...I am not scared of any threat, they love their religion and I have got nothing to do… https://t.co/NzuV3hQNagpic.twitter.com/bQ2HCSlUOI