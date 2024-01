Ram Mandir Celebration: अयोध्या पहुंची आलिया भट्ट ने पहनी खास साड़ी, मोटिफ डिजाइन से साड़ी पर दिखी रामायण की झलक, देखें तस्वीरें

Highlights प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पारंपरिक ड्रेस पहना ये तस्वीर तब सामने आई जब दोनों निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दिखे जहां रणबीर ने धोती कुर्ता पहना, वहीं रामायण को दर्शाती हुई मोटिफ डिजाइन वाली साड़ी पहनी

नई दिल्ली: प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अभिनेत्री आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पारंपरिक ड्रेस पहना। ये तस्वीर तब सामने आई जब दोनों निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दिखें। जहां रणबीर ने धोती कुर्ता पहना हुआ था, वहीं, प्रतिष्ठा से लेकर संपूर्ण रामायण दर्शाती हुई मोटिफ डिजाइन वाली साड़ी पहन रखी थी।

दोनों ने ही पारंपरिक ड्रेस पहना।लेकिन, गौर करने वाली बात यह रही कि इसमें मोटिफ डिजाइन के साथ प्राण प्रतिष्ठा से लेकर रामायण को दर्शाने वाली साड़ी पहन रखी है। साड़ी के बॉर्डर पर रामायण की प्रमुख घटनाओं से जुड़ी बातों का जिक्र था। इस तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

तभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यूजर ने अपनी बात रखते हुए कहा, "आलिया भट्ट ने साड़ी पहनी हुई है, जिसमें साड़ी पर रामायण से जुड़ी सभी घटनाओं को दर्शाया गया"।

दिलचस्प बात यह है कि आलिया के पति रणबीर कपूर जो उनके साथ अयोध्या में हैं, उनकी अगली फिल्म 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म को 'दंगल' और 'बवाल' जैसी फिल्म को निर्दिशित करने वाले निदेशक नितेश तिवारी बना रहे हैं। फिल्म में कथित तौर पर रावण के रूप में कन्नड़ सुपरस्टार यश और सीता के रूप में साई पल्लवी भी हैं। पिछले साल के अंत में आलिया को फिल्म में सीता की भूमिका से जोड़ा गया था, इससे पहले खबरें आई थीं कि निर्माताओं ने इसके बजाय पल्लवी को चुना था।

Alia Bhatt is wearing a saree that has the entire Ramayan depicted on it through motifs.#AliaBhatt#RamMandirPranPrathisthapic.twitter.com/9lVMIJRLem