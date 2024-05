Bomb Threat: 'घबराएं नहीं, किसी स्कूल में कुछ नहीं मिला' स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर दिल्ली पुलिस ने कहा- "ये कॉल्स फर्जी है..."

Bomb Threat: दिल्ली में बुधवार सुबह अलग-अलग स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल आने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई और सभी स्कूल परिसरों को खाली कराकर तलाशी शुरू कर दी है। गहन तलाशी अभियान के बाद दिल्ली पुलिस ने पोस्ट के जरिए मामले में अपडेट दी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभिभावक घबराएं नहीं उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

पुलिस ने पोस्ट में लिखा, "दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की है। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कॉल्स फर्जी लगती हैं। हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे घबराएं नहीं और शांति बनाए रखें।" दिल्ली पुलिस की इस अपडेट के बाद साफ है कि स्कूल के भीतर कोई बम नहीं मिला है और सभी छात्र पूरी तरह से सुरक्षित है।

Some schools of Delhi received E-mails regarding bomb threats. Delhi Police has conducted thorough check of all such schools as per protocol. Nothing objectionable has been found. It appears that these calls seem to be hoax.

We request the public not to panic and maintain peace.