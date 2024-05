ब्लॉग: राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने देश हित को दांव पर लगा रहे ट्रूडो

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: May 1, 2024 11:46 AM

Next

कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही सबसे पहले उसमें गिरता है। कनाडा के प्रधानमंत्री को वास्तविकता को समझना चाहिए और अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने देश का नुकसान करने से बचना चाहिए।