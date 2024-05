ब्लॉग: श्रम के बल पर ही स्वर्ग जैसी बनाई जा सकती है धरती

By गिरीश्वर मिश्र | Published: May 1, 2024 11:50 AM

Next

भारत की सभ्यता प्राचीन काल से कर्म-प्रधान रही है। कर्म से ही सृष्टि होती है। श्रम का विलोम होता है विश्राम। ऐतरेय ब्राह्मण में श्रम का बड़ा ही मनोरम चित्रण मिलता है।

ब्लॉग: श्रम के बल पर ही स्वर्ग जैसी बनाई जा सकती है धरती