T20 World Cup India Squad: 'केएल राहुल को टीम में होना चाहिए था', अभिनेता रितेश देशमुख का आया पोस्ट

T20 World Cup India Squad: केएल राहुल की कप्तानी में आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आईपीएल 2024 में टीम 10 मैच में छह जीत के साथ तीसरे पायदान पर है। आईपीएल में टीम के अच्छे प्रदर्शन और राहुल की अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद भी उन्हें जून में आयोजित होने वाले टी-20 विश्व कप में जगह नहीं मिली है।

KL Rahul should have been there in the #T20WorldCup squad.