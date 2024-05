ICC T20 World Cup 2024 Squad: 20 टीम और 1 जून से धमाका, विश्व कप का 9वां संस्करण, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सहित 6 देश ने टीम की घोषणा की, अब तक घोषित टीमें

Highlights ICC T20 World Cup 2024 squad: ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान टीम घोषित कर दिया गया है। ICC T20 World Cup 2024 squad: दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने भी घोषणा की। ICC T20 World Cup 2024 squad: बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम की घोषणा की।

ICC T20 World Cup 2024 Team Squad: आईपीएल 2024 के बाद फैंस के सामने चौके और छक्के की बारिश कम नहीं होगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का नौवां संस्करण 1 जून 2024 से शुरू हो रहा है। वेस्टइंडीज और यूएसए में खेले जाने वाले आगामी टी20 विश्व कप की तैयारी जोरों पर हैं। 20 टीमों के टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड ने सबसे पहले टीम की घोषणा की। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने भी घोषणा की। बीसीसीआई ने भी भारतीय टीम की घोषणा की। अभी-अभी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान टीम घोषित कर दिया गया है।

ICC T20 World Cup 2024 squad: अब तक घोषित सभी टी20 विश्व कप टीमें इस प्रकार हैं...

Team India T20 World Cup 2024 Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। रिजर्व खिलाड़ी: शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान।

England T20 World Cup 2024 Squad: जोस बटलर (कप्तान), मोईन अली, जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, हैरी ब्रूक, सैम कुरेन, बेन डकेट, टॉम हार्टले, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, फिल सॉल्ट, रीस टॉपले और मार्क वुड।

South Africa T20 World Cup 2024 squad: ऐडन मार्कराम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को यानसेन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, डेविड मिलर, एनरिच नोर्किया, कागिसो रबादा, रेयान रिकल्टन, तबरेज शम्सी और ट्रिस्टन स्टब्स। रिजर्व: नांद्रे बर्गर और लुंगी एनगिडी।

New Zealand T20 World Cup 2024 squad: केन विलियमसन (कप्तान), फिन एलेन, ट्रेंट बोल्ट, मिशेल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, लॉकी फर्ग्युसन , मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सेंटनेर, ईश सोढी, टिम साउदी। बेन सीयर्स (रिजर्व)।

Australia T20 World Cup 2024 squad: मिचेल मार्श (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस, टिम डेविड, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, ग्लेन मैक्सवेल, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा।

Afghanistan T20 World Cup 2024 squad: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नांग्याल खरोती, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, रिजर्व खिलाड़ी: सेदिक अटल, हज़रतुल्लाह जजई, सलीम सफी।