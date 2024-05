Bomb Threat: दिल्ली के 60 से ज्यादा स्कूल बंद, बम की धमकी के बाद पुलिस अलर्ट, तलाश जारी

Delhi Schools Bomb Threat: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। बुधवार को दिल्ली के अलग-अलग स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह के समय इस धमकी के आने के बाद पुलिस ने फौरन स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया।

गौरतलब है कि चाणक्यपुरी में संस्कृति स्कूल, पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में मदर मैरी स्कूल और द्वारका में दिल्ली पब्लिक स्कूल उन पहले स्कूलों में से थे, जिन्हें आज सुबह-सुबह धमकी मिली। तब से, लगभग 60 अन्य स्कूलों को भी इसी तरह के मेल मिले हैं, जिसमें दावा किया गया है कि परिसर में विस्फोटक हैं। इन सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है और परिसर को खाली कराकर गहन जांच की जा रही है।

पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं। हालांकि, खोजी टीमों को अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। एनडीटीवी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, हम वहां सभी उचित कदम उठा रहे हैं। मैं अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि ईमेल किसने और कहां से भेजा है।

#WATCH | Visuals from Delhi Public School, Noida which received an email regarding a bomb threat. As a precautionary measure, the students are sent back home.



According to Delhi Police, several schools have received emails regarding the bomb threat today. Investigation is… https://t.co/TQ6Z2dOp67pic.twitter.com/RSFqukW3ZR — ANI (@ANI) May 1, 2024

पुलिस ने कहा, "यह एक शरारत है, दहशत फैलाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर सभी स्कूलों को एक मेल भेजा गया है। साइबर सेल यूनिट भी ईमेल और आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही है।"

बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली उनमें से एक मदर मैरी स्कूल में आज परीक्षा का आयोजन किया गया था लेकिन धमकी भरे मेल के आने के बाद परीक्षा रोक दी गई और स्कूल खाली करा लिया गया।

बम खोजी टीम, बम निरोधक दस्ता और दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों को स्कूलों में भेजा गया है। कुछ स्कूलों, जिन्हें कोई धमकी नहीं मिली है, ने भी एहतियात के तौर पर छात्रों को जल्दी घर भेज दिया है।

#WATCH | Delhi Police, Bomb Disposal Squad and fire tenders present outside Delhi Public School, Dwarka which received an email regarding a bomb threat.



According to Delhi Police, several schools have received emails regarding the bomb threat today. Investigation is underway. https://t.co/ryDHnB7k5zpic.twitter.com/V2YsW99OZ1 — ANI (@ANI) May 1, 2024

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उन्होंने कहा, "आज सुबह कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। छात्रों को बाहर निकाल लिया गया है और दिल्ली पुलिस उन परिसरों की तलाशी ले रही है। अभी तक किसी भी स्कूल में कुछ भी नहीं मिला है। हम पुलिस और स्कूलों के साथ लगातार संपर्क में हैं।" आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि माता-पिता और नागरिक घबराएं नहीं। स्कूल अधिकारी जहां भी जरूरत होगी, माता-पिता के संपर्क में रहेंगे।

Some schools have received bomb threats today morning. Students have been evacuated and those premises are being searched by Delhi Police. So far nothing has been found in any of the schools.



We are in constant touch with the Police and the schools. Would request parents and… — Atishi (@AtishiAAP) May 1, 2024

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने पोस्ट के जरिए कहा, दिल्ली पुलिस ने प्रोटोकॉल के तहत ऐसे सभी स्कूलों की गहन जांच की है। कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कॉल्स फर्जी लगती हैं।

Some schools of Delhi received E-mails regarding bomb threats. Delhi Police has conducted thorough check of all such schools as per protocol. Nothing objectionable has been found. It appears that these calls seem to be hoax.

We request the public not to panic and maintain peace. — Delhi Police (@DelhiPolice) May 1, 2024

Web Title: Bomb Threat More than 60 schools in Delhi closed police alert after bomb threat search continues