ब्लॉग: तीसरे चरण में लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा भी कसौटी पर

By लोकमत समाचार सम्पादकीय | Published: May 7, 2024 10:14 AM

पहले दो चरणों में मतदान का जो अधिकारिक आंकड़ा जारी किया, वह 66 प्रतिशत से कुछ ज्यादा है लेकिन इस संख्या से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। दुनिया में लोकतंत्र का सबसे पारदर्शी, निष्पक्ष तथा विशाल पर्व भारत में चल रहा है।

फाइल फोटो