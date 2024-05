Bihar Politics News: बिहार में फिर से 'खेला', 4 जून के बाद पलटी मारेंगे सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने किया दावा, कहा- भाजपा सफाचट हो जाएगी...

Highlights तेजस्वी ने कहा कि सही कह रहे हैं, भाजपा सफाचट हो जाएगी। आरक्षण लागू हुआ था तो ये लोग गाली देते थे। क्या क्या नारे लगाए जाते कोई कह भी नहीं सकता है।

Bihar Politics News: लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि चार जून को जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की सियासत में चार जून के बाद फिर से बड़ी उलटफेर हो सकती है। ये फैसला वो पिछड़ों की राजनीति और अपनी पार्टी को बचाने के लिए लेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर कि 4 जून के बाद नया दौर आएगा, इसपर तेजस्वी ने कहा कि सही कह रहे हैं, भाजपा सफाचट हो जाएगी।

