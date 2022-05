हरीश गुप्ता का ब्लॉगः मोदी-पवार के बीच हुई थी अकेले में बातचीत !

By हरीश गुप्ता | Published: May 19, 2022 09:23 AM

प्रधानमंत्री के कथन से दो बातें स्पष्ट हैं: पहली, विपक्ष का वह नेता मोदी के बहुत करीब है और उसका कद व योग्यता ऐसी है कि वह उनसे ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर बात कर सकता है। दूसरा, जो लोग सोच रहे हैं कि वर्ष 2025 में 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद मोदी अपने आपको अलग कर लेंगे, वे उनके मनोभावों को नहीं जानते हैं।

