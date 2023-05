ब्लॉग: दिल्ली-लखनऊ के बीच मौन संघर्ष! ठग संजय राय शेरपुरिया की गिरफ्तारी पर उठ रहे कई सवाल

By हरीश गुप्ता | Published: May 4, 2023 11:30 AM

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, सभी केंद्रीय मंत्रियों से कहा जा रहा है कि वे अपने मंत्रालय के अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कामकाज और उपलब्धियों से अवगत रहें। माना जाता है कि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंत्रियों की जानकारी का स्तर किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Next