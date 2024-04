Narendra Modi In Bihar: 'वो कह रहे हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है', चुनावी सभा में बोले मोदी

Highlights पीएम मोदी ने जहां एक तरफ आरजेडी-कांग्रेस का टारगेट पर लिया तो वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के पुराने वीडियो पर तंज कसा पीएम मोदी ने कहा, देश के संसाधनों पर देश की संपत्ति पर पहला हक मेरे देश के गरीबों का है पीएम मोदी ने कहा, पूर्व पीएम का वीडियो आने के बाद कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है

Narendra Modi In Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार पहुंचे थे। पीएम ने अररिया लोकसभा में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ आरजेडी-कांग्रेस का टारगेट पर लिया तो वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के पुराने वीडियो पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर देश की संपत्ति पर पहला हक मेरे देश के गरीबों का मजदूरों का किसानों का माताओं-बहनों का है। चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर वो गरीब हैं तो पहला हक उनका है, ये मोदी की सोच है।

April 2009: In the run up to Lok Sabha election, Dr Manmohan Singh, reiterated his statement that minorities, especially poor Muslims, should get priority when it comes to the nation’s resources. He categorically stated that he stood by his earlier assertion that Muslims should… pic.twitter.com/sNTYa5WSfM — BJP (@BJP4India) April 26, 2024

पीएम मोदी ने कहा कि आज डॉ. मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, तो कुछ लोग आगबबूला हो जाते हैं। उनका इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल नोंच रहा है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि 25 साल हो गए,आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं, इसलिए अब कोशिश बंद कर दो।

#WATCH | Bihar: Addressing a public rally in Araria, PM Narendra Modi says, "The first right on the resources of our country lies with the poor of this country irrespective of religion... The way Congress was biased against the Hindus of India for their vote bank, today they have… pic.twitter.com/WhsZrgW1yP — ANI (@ANI) April 26, 2024

पीएम ने कहा कि 2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर धर्म के आधार पर वोटबैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन, उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर, कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहती है।

#WATCH | Bihar: Addressing a public rally in Araria, PM Narendra Modi says, "Congress has deeply conspired to take away the rights of SCs, STs, and OBCs, and I'm saying this with utmost responsibility. Babasaheb Bhimrao Ambedkar has said in very clear words, that India cannot… pic.twitter.com/OUe3xfEGp7 — ANI (@ANI) April 26, 2024

तुष्टिकरण के दलदल में कांग्रेस-आरजेडी जैसी पार्टियां इतना धंस गई हैं कि उनके लिए संविधान भी मायने नहीं रखता। कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रव्रत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता।

