Radha Charan Seth: जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश, 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में, बेटे कन्हैया से ईडी दफ्तर में पूछताछ

Highlights जेल डॉक्टर से एग्जामिन के बाद जेल के मेडिकल वार्ड में रहेंगे। जबरन गाड़ी में बैठाने को लेकर उनके समर्थक नाराज हो गए और सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गए। सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह राधाचरण सेठ को गाड़ी में बिठाकर कोर्ट रवाना हो गए।

Radha Charan Seth: ईडी ने गिरफ्तारी के बाद आज जदयू विधान पार्षद राधाचरण सेठ को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि, इसके बाद राधाचरण सेठ ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद वे जेल डॉक्टर से एग्जामिन के बाद जेल के मेडिकल वार्ड में रहेंगे।

अगर फिर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या होती है तो आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। राधाचरण सेठ को ईडी ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। आज राधाचरण सेठ के समर्थकों और ईडी दफ्तर में मौजूद सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी नोंकझोक हुई। दरअसल, राधाचरण सेठ ईडी दफ्तर से एमपीएमएल कोर्ट जाने के लिए निकले थे।

#WATCH | Bihar: Enforcement Directorate (ED) officials brought Janata Dal (United) MLC Radha Charan Seth to the ED office in Patna.



More details are awaited. pic.twitter.com/w2wPqwUc9P