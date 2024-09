Watch: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया ढोल, सिंगापुर दौरे का वीडियो वायरल

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाया ढोल, सामने आया वीडियो हालांकि, इस बीच एक महिला ने पीएम को राखी भी बांधी इस दौरान पीएम मोदी ने आए हुए भारतीय लोगों का अभिवादन भी स्वीकारा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीसिंगापुर पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंगऔर राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से भी मुलाकाता की। इसके बाद वो इंडिया डायसपोरा के अंतर्गत सिंगापुर स्थित होटल में मिले। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है, जो जमकर वायरल हो रहा है, जहां भारत के पीएम मोदी ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान आए हुए भारतीय लोगों का अभिवादन भी किया। इस बीच इंडियन डायसपोरा में शामिल हुई महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भी बांधी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi tries his hands on a dhol. Members of the Indian diaspora welcomed PM Modi on his arrival in Singapore. pic.twitter.com/JBWG5Bnrzk — ANI (@ANI) September 4, 2024

सिंगापुर के एक होटल में पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। वह वहां मौजूद एक सदस्य को अपना ऑटोग्राफ देते हैं।

#WATCH | As he arrives at a hotel in Singapore, Prime Minister Narendra Modi receives a warm welcome from the members of the Indian diaspora. He gives his autograph to one of the members present there. pic.twitter.com/ONGYg3oKdu — ANI (@ANI) September 4, 2024

#WATCH | A woman ties rakhi to Prime Minister Narendra Modi as he arrives at a hotel in Singapore. Members of the Indian diaspora welcomed PM Modi on his arrival in Singapore. pic.twitter.com/ZgiUsOxa46 — ANI (@ANI) September 4, 2024

Watch: Prime Minister Narendra Modi plays 'dhol,' a traditional Maharashtrian drum, in Marina Bay, Singapore pic.twitter.com/DlHjiY1fLs — IANS (@ians_india) September 4, 2024

वीडियो के सामने आते ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'जब महाराष्ट्र का उत्साह, संस्कृति और उत्सव की भावना सिंगापुर में भी महसूस की जाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल होते हैं, और एक भी ताल चूके बिना, पूरी कुशलता से ढोल बजाते हैं!'

When Maharashtra’s enthu, culture & festive vibes are felt in Singapore too, Hon PM Narendra Modi ji joins it, plays the Dhol perfectly, without missing a single beat !@narendramodi#NarendraModi#Singapore#GanpatiBappaMoryapic.twitter.com/z96MMH7dOq — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 4, 2024

