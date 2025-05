Operation Sindoor: भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी घोषित, हालात तनावपूर्ण

Operation Sindoor Updates:भारतीय सेना के हवाई हमले के बाद पाकिस्तान में भारी क्षति हुई है। पाकिस्तान की ओर से हमले की पुष्टि की गई है जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और आतंकियों की पनाहगाह को तबाह कर दिया। इस बीच, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार को आपातकाल घोषित कर दिया गया और सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए।

पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के शहरों पर मंगलवार देर रात भारत की ओर से किए गए हमलों में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई है और 46 अन्य घायल हुए हैं। पंजाब प्रांत की सरकार ने एक बयान में कहा, ‘‘पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पूरे प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया है।’’

#Pakistan Defence Minister Khawaja Asif told Bloomberg TV that Islamabad had maintained over the past two weeks that it would not initiate hostile actions against India.https://t.co/XllZidjMgs



“If India backs down, we will definitely wrap up this tension.” pic.twitter.com/NNqwnfE078