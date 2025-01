Watch: रोमी गोनेन, एमिली दामरी और डोरोन स्टीनब्रेचर रिहा?, 90 फिलिस्तीनी कैदी बाहर निकले, वीडियो देख आप रो देंगे

Highlights Israel-Hamas ceasefire highlights: समाचार देखने के लिए एकत्र हुए हजारों लोग खुशी से झूम उठे। Israel-Hamas ceasefire highlights: मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। Israel-Hamas ceasefire highlights: समझौते की मांग को लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होते थे।

Israel-Hamas ceasefire highlights: गाजा से रिहा की गई पहली तीन महिला बंधक इजराइल पहुंच गई हैं। इजराइल की सेना ने रविवार को यह घोषणा की। इजराइल और हमास के बीच युद्धविराम के कुछ घंटों बाद इन बंधकों को रिहा किया। बंधकों की माताएं उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं। वीडियो फुटेज में रिहा की गई महिला बंधकों को ले जाते हुए देखा गया। उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ थी, जिनमें से कई लोगों ने अपने फोन पकड़ रखे थे और वीडियो बना रहे थे। वाहनों के साथ हथियारबंद लोग थे, जिन्होंने हरे रंग की हमास की हेडबैंड पहन रखी थी और वे हजारों की संख्या में पहुंची अनियंत्रित भीड़ से कारों की रक्षा करने के लिए मशक्कत कर रहे थे। तीनों के अभी सामने आने की संभावना नहीं है क्योंकि उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा।

First photographs from the emotional meetings between the returnees and their families at the reception points in Israel. pic.twitter.com/98MPwh0zNX

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रिहा किए गए बंधकों के बारे में कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि उन लोगों का स्वास्थ्य ठीक है।’’ इस बीच, तेल अवीव में बड़ी स्क्रीन पर समाचार देखने के लिए एकत्र हुए हजारों लोग खुशी से झूम उठे। महीनों से कई लोग युद्ध विराम समझौते की मांग को लेकर शहर के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होते थे। महिलाओं के रिश्तेदार नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे और रो रहे थे।

