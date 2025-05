Operation Sindoor: भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया, देखे वीडियो

Highlights 6 जगह पर 24 हमले हुए और 8 की मौत और 33 घायल हुए हैं। लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया। आतंकी हमले के दो सप्ताह बाद हुई है जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

Operation Sindoor: भारतीय सुरक्षा बलों ने बुधवार 7 मई की तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल हमलों में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया। निशाना बनाए गए नौ स्थलों में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय शामिल हैं। पाक सेना ने कहा कि 6 जगह पर 24 हमले हुए और 8 की मौत और 33 घायल हुए हैं।

BREAKING: First video of Indian missiles striking Pakistan. This missile struck a mosque in Bahawalpur belonging to Maulana Masood Azhar He’s the founder & leader of the Islamist terrorist organization Jaish-e-Mohammed (JeM) which is mainly focused on attacks in Indian Kashmir pic.twitter.com/IC7iJTXHEq

Operation Sindoor UPDATES: Among the nine sites targeted are the JeM headquarters in Bahawalpur and the LeT’s in Muridke, both in Pakistan Punjab, officials said.#OperationSindoorpic.twitter.com/MWI7qq2xds— Press Trust of India (@PTI_News) May 6, 2025