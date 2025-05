Operation Sindoor: रात 1.44 बजे हमला, जैश-ए-मोहम्मद के 4, लश्कर-ए-तैयबा के 3 और हिज्बुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी ठिकानों को किया ध्वस्त, देखें वीडियो

Highlights आतंकवादी हमलों का मंसूबा बनाया गया और इसे निर्देशित किया गया। हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। प्रतिबद्धता पर कायम हैं कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

Operation Sindoor live updates: भारतीय वायुसेना ने खुफिया जानकारी के आधार पर जैश-ए-मोहम्मद के चार, लश्कर-ए-तैयबा के तीन और हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के दो सप्ताह बाद सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किये, जिनमें आतंकवादी समूह लश्कर-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर भी शामिल है।

रक्षा मंत्रालय ने देर रात 1.44 बजे एक बयान में कहा कि सैन्य हमले "ऑपरेशन सिन्दूर" के तहत किए गए। इसमें कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई "केंद्रित, नपी-तुली रही है तथा यह ध्यान रखा गया है कि यह और बढ़े। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमलों को "युद्ध की कार्रवाई" करार दिया और कहा कि उनके देश को "उचित जवाब" देने का पूरा अधिकार है।

#WATCH | Indian Army strikes nine terror sites in Pakistan, PoK A local from Mumbai says, "Our blood has been boiling, and there should be even greater action against Pakistan. We stand with PM Modi and the country." pic.twitter.com/73TxBk9izC

भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "कुछ देर पहले, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में उन आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमला करते हुए 'ऑपरेशन सिन्दूर' शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों का मंसूबा बनाया गया और इसे निर्देशित किया गया।"

इसमें कहा गया, "किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य के चयन और क्रियान्वयन के तरीके में काफी संयम दिखाया है।" सूत्रों ने कहा कि सभी नौ ठिकानों पर हमले सफल रहे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "ऑपरेशन सिंदूर" की बारीकी से निगरानी की।

#WATCH | #OperationSindoor | Wife of Shubham Dwivedi who lost his life in #PahalgamTerroristAttack, says, "I want to thank PM Modi for taking revenge for my husband's death. My entire family had trust in him, and the way he replied (to Pakistan), he has kept our trust alive. This… pic.twitter.com/SbSsFcWU1k