Operation Sindoor: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से की बात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस

Operation Sindoor Live: जब पूरा देश सो रहा था तब हमारे जवानों ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जड़ से उखाड़ने का काम किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई तड़गे पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इस सफल हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के प्रमुखों से बात की। यह बातचीत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई, जिसमें उन्होंने बुधवार रात को आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया।

इस बीच, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रेस ब्रीफिंग बुधवार को सुबह 10:00 बजे आयोजित की जाएगी। ब्रीफिंग के दौरान ऑपरेशन के बारे में और जानकारी साझा किए जाने की उम्मीद है।

#OperationSindoor | More information on the terrorist hotbed targeted by the Indian armed forces-



1. Markaz Subhan Allah, Jaish-e-Mohammad Bahawalpur, Punjab, Pakistan- This Markaz serves as the operational headquarter of JeM and associated with terrorist plannings including… pic.twitter.com/EMpWU2txKT — ANI (@ANI) May 7, 2025

भारत ने 1971 के बाद से पाकिस्तान के निर्विवाद क्षेत्र के अंदर अपना सबसे गहरा हमला किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। यह पांच दशकों में पाकिस्तानी क्षेत्र के भीतर भारत की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई है।

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का बदला लेने और भारत में आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में शामिल जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नेताओं को खत्म करने के लिए हमले किए गए थे।

#OperationSindoor | More information on the terrorist hotbed targeted by the Indian armed forces-



3. Sarjal/Tehra Kalan facility Jaish-e-Mohammad Shakargarh, District Narowal, Punjab, Pakistan- This is the main launching site of JeM for infiltration of terrorists into J&K. This… pic.twitter.com/jcITKtaw1I — ANI (@ANI) May 7, 2025

रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "कुछ समय पहले, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया, जहाँ से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया।"

बयान में कहा गया, "हमारी कार्रवाई केंद्रित, मापी गई और प्रकृति में गैर-बढ़ोतरी वाली रही है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्यों के चयन और निष्पादन के तरीके में काफी संयम दिखाया है।"

एएनआई के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों ने एक समन्वित ऑपरेशन में विशेष सटीक हथियारों का उपयोग करके नौ आतंकी ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया, जिनमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट सहित पाकिस्तान में चार और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में पांच शामिल हैं।

इस ऑपरेशन को भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया, जिसमें परिसंपत्तियों और सैनिकों को जुटाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर ऑपरेशन सिंदूर की लगातार निगरानी कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार सभी नौ लक्ष्यों पर हमले सफल रहे। भारतीय सुरक्षा बलों ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करने में शामिल जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए स्थानों का चयन किया।

Web Title: Operation Sindoor Defense Minister Rajnath Singh spoke to chiefs of Army Air Force and Navy press conference will be held today regarding Operation Sindoor