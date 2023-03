काला सागर के ऊपर अमेरिकी ड्रोन से टकराया रूसी फाइटर जेट, यूएस यूरोपियन कमांड ने जारी किया फुटेज

Highlights फुटेज में रूसी जेट को अमेरिकी वायु सेना एमक्यू-9 मानव रहित ड्रोन के पीछे की ओर आते हुए दिखा रूसी जेट ड्रोन के ऊपर से गुजरते ही ईंधन छोड़ना शुरू कर देता है जेट के गुजरते ही वीडियो प्रसारण अचानक बंद हो जाता है

नई दिल्ली: अमेरिका ने 14 मार्च को काला सागर के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी वायु सेना के एमक्यू-9 ड्रोन से सशस्त्र रूसी Su-27 विमान के टकराने का वीडियो फुटेज जारी किया। यूएस यूरोपियन कमांड द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए फुटेज में रूसी जेट को अमेरिकी वायु सेना एमक्यू-9 मानव रहित ड्रोन के पीछे की ओर आते हुए दिखाया गया है, जो इसके ऊपर से गुजरते ही ईंधन छोड़ना शुरू कर देता है।

रूसी जेट के गुजरते ही वीडियो प्रसारण अचानक बंद हो जाता है। ड्रोन के प्रोपेलर को अक्षुण्ण देखा जा सकता है, और रूसी जेट सेकंड बाद में इसके प्रति दूसरा दृष्टिकोण शुरू करता है और इस पर फिर से ईंधन छोड़ता है, जबकि इस बार और भी करीब से गुजरता है। दूसरे युद्धाभ्यास के बाद एक प्रोपेलर को क्षतिग्रस्त देखा जा सकता है। अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास को "लापरवाह" बताते हुए कहा कि रूसी लड़ाकू जेट ने मंगलवार को अमेरिकी ड्रोन पर ईंधन डाला था और फिर उससे टकरा गया था, जिससे ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

अमेरिकी सेना ने कहा था कि "टक्कर से पहले कई बार, एसयू-27 ने ईंधन फेंका और एमक्यू-9 के सामने लापरवाह, पर्यावरण की दृष्टि से अस्वस्थ और अव्यवसायिक तरीके से उड़ान भरी। मॉस्को ने ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकार किया, जिसके बारे में पेंटागन ने कहा कि वह एक नियमित आईएसआर (खुफिया, निगरानी, टोही) मिशन पर था।

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ@HQUSAFEAFAF@DeptofDefense@NATOpic.twitter.com/LB3BzqkBpY