Lok Sabha Elections 2024: 2019 चुनाव में कुछ इस तरह हुआ था दूसरे चरण में शामिल सीटों के लिए मतदान, जानें

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में भारत भर की 88 सीटों पर करोड़ों लोग वोट डालेंगे. कर्नाटक के मैसूर में भाजपा के प्रताप सिम्हा ने 6.9 लाख वोट पाकर चुनाव जीता. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से जीते; उन्हें 7 लाख वोट मिले.

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में भारत भर की 88 सीटों पर करोड़ों लोग वोट डालेंगे. कई प्रमुख और हाई-प्रोफाइल सीटें जहां दूसरे चरण में मतदान होगा उनमें वायनाड, बेंगलुरु दक्षिण, मथुरा, मैसूर और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं. ऐसे में आईए जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इनमें से कुछ प्रमुख सीटों पर कैसे मतदान हुआ?

बेंगलुरु सेंट्रल में भाजपा के पीसी मोहन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस के रिजवान अरशद से छह लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की, जिन्हें 5.3 लाख वोट मिले.

उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाजपा की हेमा मालिनी को 6.71 लाख वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) के कुंवर नरेंद्र सिंह को 3.7 लाख वोट मिले.

केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के शशि थरूर 4.16 लाख वोटों से जीते, जबकि भाजपा के कुम्मनम राजशेखरन उपविजेता रहे. कर्नाटक के मैसूर में भाजपा के प्रताप सिम्हा ने 6.9 लाख वोट पाकर चुनाव जीता. कांग्रेस के सीएच विजयशंकर उपविजेता रहे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से जीते; उन्हें 7 लाख वोट मिले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी पीपी सुनीर 2.7 लाख वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

मध्य प्रदेश में भाजपा नेता वीरेंद्र कुमार खटीक की नजर टीकमगढ़ से चौथी जीत पर है. कांग्रेस ने इस सीट से नए चेहरे पंकज अहिरवार को मैदान में उतारा है. 2019 में खटीक ने कांग्रेस की किरण अहिरवार को 3.48 लाख से अधिक मतों के अंतर से हराया. सात चरणों में हुए चुनाव के पहले चरण में पिछले शुक्रवार को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर लगभग 65.5 प्रतिशत मतदान हुआ.

केरल की सभी 20 सीटों, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों, राजस्थान की 13 सीटों, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8 सीटों, मध्य प्रदेश की 7 सीटों, असम और बिहार की 5-5 सीटों, 3-3 सीटों, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर में 1-1 सीट पर मतदान होना है. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections