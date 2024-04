Lok Sabha Elections 2024: अरुण गोविल ने जनता से किया वोट डालने का अनुरोध, कहा- हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर आज मतदान जारी है। इस बार कई उम्मीदवार 2019 में जीती गई सीटों पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जारी मतदान के बीच अरुण गोविल ने जनता से घरों से निकलकर वोट करने की अपील की है।

मेरठ: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर आज मतदान जारी है। ऐसे में इस बार कई उम्मीदवार 2019 में जीती गई सीटों पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय टीवी शो रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता अरुण गोविलमेरठ सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। जारी मतदान के बीच उन्होंने जनता से घरों से निकलकर वोट करने की अपील की है।

एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट जरूर डालें। हमें अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिए...मैं यहीं पैदा हुआ, पला-बढ़ा और यहां तक ​​कि अपनी पढ़ाई भी यहीं की, तो फिर मैं बाहरी व्यक्ति कैसे हूं?" आज गोविल के अलावा वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर से लेकर मथुरा में हेमा मालिनी समेत अन्य कई प्रमुख हस्तियों का भाग्य मतदाताओं द्वारा तय की जाएगा।

#WATCH | As voting is underway in 8 constituencies including Meerut in Uttar Pradesh, BJP candidate from Meerut, Arun Govil says, "I want to tell people to cast their vote. We must exercise our vote....I was born and brought up and even did my studies here, so how am I an… pic.twitter.com/ot2xd9awPy