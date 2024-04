Lok Sabha Elections 2024: दूसरे चरण के लिए मतदान आज, जानें मौसम के हाल से लेकर उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड तक के बारे में

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण आज जारी है। मतदान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा क्षेत्रों में है। मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया है।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण आज जारी है। मतदान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा क्षेत्रों में है। मतदान शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया है।

मतदान 13 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 88 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा। इन राज्यों में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

चुनाव आयोग ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के एक उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मध्य प्रदेश में 29-बैतूल संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान तीसरे चरण में पुनर्निर्धारित किया गया था।

#LokSabhaElections2024 | Polling begins in 88 Constituencies across 13 States/UTs in the second phase of the 18th Lok Sabha elections. pic.twitter.com/KpCzvp455u