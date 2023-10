Venice Bus Falls: यूक्रेनी नागरिकों समेत विदेशी पर्यटकों को ले जा रही बस फ्लाईओवर से नीचे गिरी, 21 लोगों की मौत और 18 अन्य घायल, वेनिस के मेयर लुइगी ब्रुगनारो ने कहा- घटनास्थल का दृश्य तबाही जैसा, देखें वीडियो

Highlights अधिकारी मिचेल डी बारी ने बताया कि मृतकों में दो बच्चे शामिल हैं। पीड़ित यूक्रेनी नागरिक हैं और बस पर्यटकों को एक कैम्प ले जा रही थी। वेनिस के मेयर लुइगी ब्रुगनारो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि घटनास्थल का दृश्य तबाही जैसा था।

Venice Bus Falls: इटली के वेनिस शहर में यूक्रेनी नागरिकों समेत विदेशी पर्यटकों को ले जा रही बस एक फ्लाईओवर से नीचे गिर गयी जिससे कम से कम 21 लोगों की मौत हो गयी और 18 अन्य घायल हो गए। वेनिस शहर के एक अधिकारी रेनातो बोरासो ने मंगलवार को बताया कि मेस्त्रे बोरॉ में हुए इस हादसे में घायल हुए लोगों में से चार की हालत गंभीर है।

Other footage of the #buscrash in #Venice, #Italy. At least 20 dead and dozens injured after Bus falls from bridge in Venice of Italy 🇮🇹



( #accident ) pic.twitter.com/MqVZX88zmt — Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) October 3, 2023

वेनिस के एक अधिकारी मिचेल डी बारी ने बताया कि मृतकों में दो बच्चे शामिल हैं। बोरासो ने बताया कि कुछ पीड़ित यूक्रेनी नागरिक हैं और बस पर्यटकों को एक कैम्प ले जा रही थी। वेनिस के मेयर लुइगी ब्रुगनारो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि घटनास्थल का दृश्य तबाही जैसा था।

#BREAKING#Italy#Venice JUST IN: Bus falls from Venice bridge.



"A tragedy has struck our community this evening...many victims among those present on the bus that fell." - Mayor, Luigi Brugnaro. pic.twitter.com/pxJCceTPh5 — The National Independent (@NationalIndNews) October 3, 2023

उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के लिए शहर में शोक की घोषणा की है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बस फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही मेस्त्रे की रेल की पटरियों से कुछ मीटर दूर गिरी और गिरने के बाद उसमें आग लग गयी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हादसे पर ‘‘गहरा दुख’’ जताया है।

21 killed after bus falls from Venice bridge and catches fire https://t.co/FDp2Taivecpic.twitter.com/fFYVQBa7ME — Eyewitness News (@ewnupdates) October 4, 2023

At least 20 dead and dozens injured after Bus falls from bridge in Venice of Italy 🇮🇹 pic.twitter.com/Rzrw8vyI4I — VEB ShockNewsSachsen (@VEB_ShockNews) October 4, 2023

