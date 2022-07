अमेरिका ने भारत के पक्ष में लिया बड़ा फैसला, रूस से हथियार खरीद का रास्ता होगा साफ

Highlights भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से मिलेगी छूट भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने पेश किया था प्रस्ताव रूस से हथियार खरीदने का रास्ता होगा साफ

नई दिल्ली: भारत के लिए अमेरिका से राहत की एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव) में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिससे भारत को रूस से हथियार खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधो से छूट मिल गई है। प्रतिनिधि सभा में गुरूवार को एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर भारत को रूसी हथियार खरीदने पर अमेरिकी कानून काटसा ( CAATSA) के तहत प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ये संशोधन प्रस्ताव भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने प्रस्तुत किया था और बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों से अपील की थी कि वो भारत को काटसा कानून से छूट दें। रो खन्ना का मानना है कि भारत को चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए रूसी हथियारों की जरूरत है। ऐसें में भारत पर रूस से हथियार खरीदने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते।

There is no relationship of greater significance to US strategic interests than the US-India partnership.



My bipartisan NDAA amendment marks the most significant piece of legislation for US-India relations out of Congress since the US-India nuclear deal. pic.twitter.com/uXCt7n66Z7