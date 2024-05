RCB VS CSK Score IPL 2024: आज शाम 7.30 बजे हाईवोल्टेज मैच, धोनी और विराट में आमना-सामना, हेड टू हेड में सीएसके भारी, जानें कहां देखें लाइव अपडेट

Highlights Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 68th Match Live Score jio IPL 2024 RCB vs CSK head to head stats: मैच शाम 7.30 बजे शुरू होगा। Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 68th Match Live Score jio IPL 2024 RCB vs CSK head to head stats: मैच टॉस शाम 7 बजे होगा। Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 68th Match Live Score jio IPL 2024 RCB vs CSK head to head stats: धोनी के सामने कोहली होंगे।

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 68th Match Live Score jio IPL 2024 RCB vs CSK head to head stats: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024, आईपीएल) 2024 के अंतिम मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) का सामना चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) से है। आज शाम 7.30 बजे हाईवोल्टेज मैच खेला जाएगा। लगातार पांच मैच जीत दर्ज कर चुकी आरसीबी एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) में चेन्नई सुपर किंग्स को टक्कर देने की तैयारी में है।

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 68th Match Live Score jio IPL 2024 RCB vs CSK head to head stats: आँकड़े-

खेले गए मैच: 33

आरसीबी: 10

सीएसके: 22

कोई परिणाम नहीं: 1

अंतिम परिणाम: सीएसके 6 विकेट से जीता (अप्रैल, 2024) एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम।

आईपीएल में आरसीबी बनाम सीएसके आमने-सामनेः

खेले गए मैच: 10

आरसीबी: 4

सीएसके: 5

कोई परिणाम नहीं: 1

अंतिम परिणाम: सीएसके 8 रन से जीता (अप्रैल, 2023)।

एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का आईपीएल में ओवरऑल रिकॉर्डः

खेले गए मैच: 90

जीता: 42

हारः 43

टाईः 1

रिजल्ट नहींः 4।

Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings, 68th Match Live Score jio IPL 2024 RCB vs CSK head to head stats: टीमें-

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिचेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, समीर रिजवी, एमएस धोनी, महीष तीक्षणा, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, शाइक रशीद, मोईन अली, निशांत सिंधू, मिचेल सेंटनेर, अजय जादव मंडल, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, सिमरनजीत सिंह, आर एस हंगरगेकर, अरावेली अवनीश।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रजत पाटीदार, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, सुयश प्रभुदेसाई, विल जैक्स, महिपाल लोमरोर, कर्ण शर्मा, मनोज भंडागे, मयंक डागर, विजयकुमार विशाक, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, रीस टॉप्ली, हिमांशु शर्मा, राजन कुमार, कैमरन ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, यश दयाल, टॉम कुरेन, लॉकी फर्ग्युसन, स्वप्निल सिंह, सौरव चौहान।

आखिरी प्लेऑफ स्थान के लिए आरसीबी और सीएसके में टक्कर....

लगातार पांच जीत दर्ज कर चुकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल प्लेआफ में चौथी टीम के निर्धारण के लिये शनिवार को यहां करो या मरो के मुकाबले में पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स के सामने होंगी लेकिन इस मैच पर मौसम की गाज गिरने की आशंका भी है। हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच बारिश में धुलने के कारण अब कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बाद सनराइजर्स प्लेआफ में पहुंच गई है। अब सिर्फ एक स्थान के लिये रस्साकशी है और दो टीमें सीएसके तथा आरसीबी दौड़ में हैं।

अगर मैच नहीं हो पाता है तो चेन्नई प्लेआफ में पहुंच जायेगी

बेहतर रनरेट और अधिक अंक (13 अंक और 0 . 528 रनरेट) होने से चेन्नई का दावा मजबूत है। इस मैदान पर वह आठ मैचों में आरसीबी से एक ही बार हारी है। वहीं आरसीबी के 12 अंक है और उसका नेट रनरेट 0.387 है। मौसम विभाग ने कल बारिश की भविष्यवाणी की है। अगर मैच नहीं हो पाता है तो चेन्नई प्लेआफ में पहुंच जायेगी।

वहीं आरसीबी को कम से कम 18 रन से या 11 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज करनी होगी। आरसीबी इस समय सबसे शानदार फॉर्म में हैं। छह मैचों की हार का सिलसिला तोड़ने के बाद उसने लगातार पांच जीत दर्ज की है। आरेंज कैपधारी विराट कोहली जबर्दस्त फॉर्म में हैं और पिछले पांच में से तीन मैचों में अर्धशतक जड़ चुके हैं।

कप्तान फाफ डु प्लेसी से अच्छी पारी की उम्मीद होगी जो पिछले दो मैचों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके। मध्यक्रम में रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन अच्छा खेल रहे हैं। महिपाल लोमरोर और दिनेश कार्तिक भी बल्लेबाजों की ऐशगाह चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच का फायदा उठाना चाहेंगे। आरसीबी के गेंदबाजों में यश दयाल ने इस सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लिये हैं।

रहमान, मथीषा पथिराना और दीपक चाहर की कमी खल रही

लॉकी फर्ग्युसन , मोहम्मद सिराज, ग्रीन और स्वप्निल सिंह के सामने कड़ी चुनौती है। चेन्नई के लिये कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने इस सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाये हैं और उनसे इस लय को कायम रखने की उम्मीद है। सलामी बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने भी उपयोगी पारियां खेली है।

पिछली चार पारियों में नाकाम रहे शिवम दुबे से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। गेंदबाजी में तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह और तुषार देशपांडे ने अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम को मुस्ताफिजूर रहमान, मथीषा पथिराना और दीपक चाहर की कमी खल रही है। महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी चेन्नई के लिये प्रेरणास्रोत है लेकिन देखना होगा कि वह चोट के बीच कितना योगदान दे पाते हैं।