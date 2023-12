Earthquake in Philippines: फिलीपींस में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी

Highlights शनिवार को फिलीपींस के मिंडानाओ में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया भूकंप का केंद्र 63 किमी (39 मील) की गहराई पर था सुनामी लहरें फिलीपींस में स्थानीय समयानुसार आधी रात (1600 GMT) तक पहुंच सकती हैं

Earthquake Strikes Philippines: यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) ने कहा कि शनिवार को फिलीपींस के मिंडानाओ में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जो 63 किमी (39 मील) की गहराई पर था, और जल्द ही फिलीपींस और जापान में सुनामी आने की आशंका है। फिलीपीन भूकंप विज्ञान एजेंसी फिवोल्क्स (PHIVOLCS) ने कहा कि सुनामी लहरें फिलीपींस में स्थानीय समयानुसार आधी रात (1600 GMT) तक पहुंच सकती हैं और घंटों तक जारी रह सकती हैं।

जापानी प्रसारक एनएचके ने कहा कि एक मीटर (3 फीट) ऊंची सुनामी लहरें जापान के पश्चिमी तट पर थोड़ी देर बाद - रविवार को 1:30 बजे (शनिवार को 1630 जीएमटी) तक पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण ने भूकंप की तीव्रता 7.6 और गहराई 32 किमी (20 मील) बताई और कहा कि यह रात 10:37 बजे आया था। पिछले महीने की शुरुआत में, दक्षिणी फिलीपींस में 6.7 तीव्रता के भूकंप में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

An earthquake with a magnitude of 7.4 on the Richter Scale hit Mindanao, Philippines at around 8:07 pm today: National Center for Seismology pic.twitter.com/QxVf6yR5B0