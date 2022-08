चीन से जारी तनाव के बीच होटल के कमरे में मृत पाए गए ताइवान के मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी

Highlights ताइवान के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी का शव होटल में मिला प्रशासन ने कहा दिल का दौरा पड़ने हुई मौत यांग ली सिंग ने मिसाइल उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी से जुड़े थे

ताइपे: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की हलिया यात्रा को लेकर चीन और ताइवान मे जारी तनाव के बीच ताइवान के रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक प्रमुख का शव मिला है। वरिष्ठ अधिकारी यांग ली-सिंग का शनिवार को होटल के एक कमरे में शव मिला है। ताइवान की आधिकारिक सेंट्रल न्यूज एजेंसी के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यांग ली लिंग ने विभिन्न मिसाइल उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी के लिए इस साल की शुरुआत में सैन्य स्वामित्व वाले राष्ट्रीय चुंग-शान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के उप प्रमुख के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। सीएनए के अनुसार चुंग-शान इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेप्युटी हेड यांग ली सिंग एक व्यावसायिक यात्रा पर थे।

यह घटना ऐसे समय घटी है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि 57 साल के यांग की मौत हर्ट अटैक से हुई है और उनके कमरे में किसी तरह की घुसपैठ के संकेत नहीं मिले हैं। प्रशासन ने यांग ली लिंग की मौत को प्राकृतिक बताया है। यांग के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे। यांग ली-सिंग दक्षिणी काउंटी पिंगतुंग में कारोबार के सिलसिले में गए थे।

तनाव के बीच चीन का ताइवान को चारो करफ से घेरकर आक्रामक युद्धाभ्यास जारी है। चीन ने ताइवान को डराने के लिए लगभग 11 बैलेस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन की आक्रामक कार्रवाई को हमले की कोशिश बताते हुए कहा है, ''ताइवान के पास चीन के विमान और जहाज देखे गए हैं। इनमें से कुछ ने ताइवान की सीमा का उल्लंघन भी किया है। एचवीए के खिलाफ संभावित हमले जैसी कोशिश। ताइवान के सैन्य बलों ने इस स्थिति के जवाब में अलर्ट ब्रॉडकास्ट, सीएपी में विमान, गश्ती नौसेना के जहाजों और भूमि-आधारित मिसाइल प्रणालियों का इस्तेमाल किया है।''

Multiple PLA craft were detected around Taiwan Strait, some have crossed the median line. Possible simulated attack against HVA. #ROCArmedForces have utilized alert broadcast, aircraft in CAP, patrolling naval vessels, and land-based missile systems in response to this situation.