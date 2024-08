बांग्लादेश हिंसा की आग न्यूयॉर्क तक पहुंची, दूतावास में BNP कार्यकर्ताओं ने काटा हंगामा

Highlights अमेरिका स्थित बांग्लादेश दूतावास में अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं गौरतलब है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने सोमवार को अपना इस्तीफा दिया था फिर वो वहां से छोड़कर भाग निकलीं और भारत पहुंच गईं

नई दिल्ली: बांग्लादेश में उत्पन्न हुई स्थिति की आंच अब अमेरिका स्थित देश के दूतावास तक जा पहुंची। सामने आए वीडियो में पता चल रहा है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा किया। साथ में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहां स्थित कॉन्सुलेट से शेख मुजीबुर्रहमान का पोस्टर हटा दिया गया। हालांकि, इस विरोध प्रदर्शन के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस तरह की बात सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर रही है।

इस बीच जो खबर सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के दूतावास में अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी आप कहेंगे, वही किया जाएगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने सोमवार को अपना इस्तीफा दे दिया था और इसके साथ वो देश छोड़कर भाग निकलीं। फिर पता चला कि वो भारत के हिंडन एयरबेस पहुंची, माना जा रहा है कि वो एयरबेस में स्थित गेस्ट हाऊस में रुकी हुई हैं।

माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश की स्थिति पूरी तरह सेना के कंट्रोल में है। फिलहाल वहां के राष्ट्रपति ने मुख्य विपक्षी पार्टी खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश दिया और अंतरिम सरकार के गठन का फैसला किया गया है।

Bangladeshi protestors storm the Bangladesh consulate in New York and force down the portrait of Mujib pic.twitter.com/ziFbj0TiqH