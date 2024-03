स्कूल में रुपए इकट्ठा करने के लिए छात्रों ने चूमे पैर, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश हुए जारी

Highlights अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य से चौंकाने वाले वीडियो सामने आया है इस वीडियो में छात्रों को एक-दूसरे के पैर चूमते हुए देखा गया लेकिन ओक्लाहोमा राज्य के सुप्रीटेंडेंट ने वीडियो के सामने आने के बाद जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली: अमेरिका के ओक्लाहोमा स्कूल का इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। 26 सेकेंड के वीडियो क्लिप में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र पैसे इकट्ठा करने के लिए पैरों को चूमते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आ रही खबरों की मानें तो यह वाक्या बीते गुरुवार यानी 29 फरवरी का है। अब इस मामले के प्रकाश में आने पर ओक्लाहोमा राज्य के सुप्रीटेंडेंट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रयान वालटर्स ने इसे घिनौना कृत्य करार दिया।

सामने आए वीडियो में, डियर क्रीक हाई स्कूल के कम से कम चार छात्रों को जिम के फर्श पर पेट के बल लेटे हुए अपने सहपाठियों के नंगे पैरों से मूंगफली का मक्खन चाटते हुए दिखाया गया है।

जब मॉडरेटर इस विचित्र प्रतियोगिता को देख रहे होते हैं, तो कई छात्र प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए देखे जाते हैं। एक छात्र को यह कहते हुए सुना जाता है, "वह उन्हें खा रहा है!"

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा गया और ओक्लाहोमा राज्य शिक्षा विभाग द्वारा इसकी जांच की गई। ओक्लाहोमा राज्य के अधीक्षक रयान वाल्टर्स ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जाकर भयावह फुटेज पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह घृणित करने वाला है। हम ओक्लाहोमा के स्कूलों में इस गंदगी को साफ कर रहे हैं। हमारी एजेंसी जांच कर रही है।" एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा, "यह बाल शोषण है।"

🚨GRAPHIC WARNING- Video sent to FOX 25 shows students at Deer Creek High kissing and sucking on feet yesterday. @DCAntlers confirms the video, saying the students volunteered in challenges to help raise money for their annual philanthropy week. More at 9pm tonight on @OKCFOX. pic.twitter.com/3FaG8BbeAE