ईंधन के लिए श्रीलंका ने विभिन्न देशों से किया अनुरोध, कहा- जो हमारी मदद करेगा हम उसकी सराहना करते हैं

Highlights श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने कहा कि इस समय भारत सरकार ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने हमें एक क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने को एक मुलाकात में यह आश्वासन दिया।

कोलंबो: श्रीलंका सात दशकों में सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते लोग खाद्य पदार्थ, दवा, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच 2.2 करोड़ की आबादी वाले देश श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजेसेकेरा ने शनिवार को कहा कि हमने विभिन्न देशों से (ईंधन के लिए) अनुरोध किया है। इसलिए, कोई भी देश जो हमारी मदद के लिए आता है, हम उसकी सराहना करते हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय भारत सरकार ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने हमें एक क्रेडिट लाइन प्रदान की है। हम रूसी सरकार के साथ भी चर्चा कर रहे हैं...शुरुआती बैठकें रूस में हुई हैं। विजेसेकेरा ने कहा कि हमने अपनी जरूरतें बता दी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। हम यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि श्रीलंका को किस तरह की सुविधा दी जाएगी।

We are in discussion with the Russian Govt as well...The initial meetings have taken place in Russia. We have given our requirements & we are working on it. We are waiting to hear what sort of facility will be accommodated to Sri Lanka: Sri Lankan Power & Energy Minister