दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के दिग्गज जोंटी रोड्स, गैरी कर्स्टन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत

BRICS Summit 2023: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के दिग्गज जोंटी रोड्स और गैरी कर्स्टन ने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए वीडियो संदेश जारी किए। पीएम मोदी 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने वाले हैं।

जॉन्टी रोड्स ने हिंदी में मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर पीएम की बड़ी भूमिका है। रोड्स ने कहा, "नमस्कार मोदी जी। ब्रिक्स सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम दक्षिण अफ्रीकी के रूप में जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर आपकी एक बड़ी भूमिका है और हम आपके इनपुट के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।"

