Watch: सऊदी अरब में अनाथ लड़कियों के साथ क्रूरता, सीने पर चढ़ें सुरक्षाबल, बाल खिंचकर बेत और बेल्ट से की जमकर पिटाई

Highlights सऊदी अरब में अनाथ महिलाओं की पिटाई का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में सुरक्षाबल महिलाओं के बाल खिंचकर पिटते हुए दिखाई दे रहे है। उनकी पिटाई बेंत व चमड़े की बेल्ट से की जा रही है और उन्हें हथकड़ी भी पहनाया जा रहा है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर सऊदी अरब का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ अनाथ महिलाओं की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कैसे सुरक्षाबल एक अनाथालय की महिलाओं की पिटाई कर रहे है।

वायरल वीडियो में कुछ लोग सफेद सऊदी ड्रेस और कई लोग वर्दी में महिलाओं की पिटते दिख रहे है। इस घटना के सामने आने के बाद इसके जांच के आदेश दे दिए गए है।

सऊदी अरब के इस वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ सुरक्षाबल अनाथआलय में महिलाओं को दौड़ा रहे है और उन्हें बेंत व चमड़े की बेल्ट से पीट रहे है। बताया जा रहा है कि यह घटना सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी इलाके का है।

Violence against women in #SaudiArabia is a horrific.. This is an attack by dozens of male security forces who used tasers and sticks and abused orphaned girls inside the orphanage just for their hunger strike to improve their poor living conditions.#ايتام_خميس_مشيطpic.twitter.com/NHevnNR9Ki