राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला, यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच सैन्यकर्मियों की संख्या 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की, जानें असर

Highlights उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल होने की योजना के मद्देनजर रूसी सेना देश के पश्चिम में नई इकाइयां स्थापित करेगी। रक्षा मंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शीर्ष सैन्य अधिकारियों के बीच एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी।

मास्कोः रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा फैसला किया है। इस बीच सैन्यकर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की है। लगभग 10 महीने पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए बेलारूस ने रूसी सेना को हमले करने में अपने भू-भाग का इस्तेमाल करने दिया था।

