अमेरिका: बोस्टन में नदी के ऊपर बने पुल पर चलती ट्रेन में लगी आग, जान बचाने के लिए महिला ने लगाई छलांग

Highlights आग लगने की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत बचाव कार्य खत्म होने के बाद फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है।

बोस्टन: अमेरिका के बोस्टन में गुरुवार (स्थानीय समय) को एक ट्रेन में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन मिस्टिक नदी के ऊपर एक पुल को पार रही थी कि अचानक ट्रेन के आगे के डिब्बे आग की चपेट में आ गए। ट्रेन में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन पुल के उपर खड़ी थी और ट्रेन के सभी दरवाजे बंद थे। ऐसे में यात्रियों ने ट्रेन की एमरजेंसी खिड़कियों से बाहर कूदना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ बुजुर्ग कूद भी नहीं सकते थे तो वो मदद का इंतेजार करते रहे।

Clear video of flames and smoke pouring from under the Orange Line train this morning in Boston. Passengers broke through windows to get to safety. (Video from John Gosselin) #WBZ pic.twitter.com/5innaI5d5R

वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक महिला मिस्टिक नदी में तैरती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि जलती हुई ट्रेन से जान बचाने के लिए ये महिला नदी में कूद गई।

New video shows a person in the water after an Orange Line train broke down and started smoking over the Mystic River.



Riders had to climb off the train on to the tracks and walk back to the station. Witnesses say one person even jumped into the water. pic.twitter.com/Gvimj7krf9