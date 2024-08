Brazil: 62 लोगों को ले जा रहा यात्री विमान साओ पाउलो राज्य में दुर्घटनाग्रस्त, सभी के मारे जाने की आशंका, देखें वीडियो

ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के एक आवासीय क्षेत्र में शुक्रवार को 62 लोगों को ले जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके बाद काले धुएं का बड़ा गुबार फैल गया। एयरलाइन VoePass ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि विमान साओ पाउलो के ग्वारूलहोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते में था। जहाज पर 58 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे।

एयरलाइन के बयान में दुर्घटना का कारण नहीं बताया गया है, और हताहतों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं है, हालांकि, सभी के मारे जाने की आशंका है। अधिकारी फिलहाल घटना की जांच कर रहे हैं। अग्निशामकों ने पुष्टि की कि विमान विनहेडो शहर में गिरा, लेकिन उन्होंने अधिक जानकारी नहीं दी। अग्निशमन दल दुर्घटनास्थल पर टीमें भेज रहा था।

The ATR 72-500, carrying 58 passengers and 4 crew members, was on a routine route from Cascavel to Guarulhos International Airport, one of Brazil’s busiest airports.

