Highlights भारतीय सेना ने जम्मू में अखनूर के सामने पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए

Terrorist Launch Pad Destroyed:सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बिना उकसावे के की गई गोलीबारी के जवाब में जम्मू में अखनूर के सामने पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में स्थित एक आतंकवादी ठिकाने को ‘‘पूरी तरह से नष्ट’’ कर दिया। बीएसएफ ने शनिवार को यह जानकारी दी।

#WATCH | The terrorist launch pad at Looni, district Sialkot, Pakistan opposite Akhnoor area, was completely destroyed by the BSF. (Source - BSF) pic.twitter.com/DUzgz1Un8K

बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह आतंकवादी ठिकाना पाकिस्तान में सियालकोट जिले के लूनी में था। पाकिस्तान ने शुक्रवार रात नौ बजे से जम्मू सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर ‘‘बिना उकसावे’’ के गोलीबारी शुरू की जिसके बाद लूनी में आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। प्रवक्ता ने बताया कि बीएसएफ ने गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा।

#WATCH | Pakistani Posts and Terrorist Launch Pads from where Tube Launched Drones were also being launched, have been destroyed by the Indian Army positioned near Jammu: Defence Sources



(Source - Defence Sources) pic.twitter.com/7j9YVgmxWw