Pakistan: पंजाब की मुख्यमंत्री बनने के बाद मरियम नवाज जमकर कर रही हैं ट्रोलिंग का सामना

Highlights मरियम नवाज के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सांसदों के बहिष्कार के बीच मरियम ने मुख्यमंत्री पद संभाला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का समर्थन था

लाहौर: सोमवार को मरियम नवाज के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद, पाकिस्तान का सोशल मीडिया पोस्ट से भर गया। इनमें कई पोस्ट्स में मरियम को बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या उन्हें यह पद नवाज़ शरीफ़ की बेटी होने के कारण मिला, या क्या उन्होंने पाकिस्तान के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र का प्रमुख चुने जाने पर यह पद अर्जित किया?

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई द्वारा समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) के सांसदों के बहिष्कार के बीच मरियम ने मुख्यमंत्री पद संभाला। प्रांतीय विधायिका में अपने पहले भाषण में मरियम ने कहा कि वह उस सीट पर बैठकर खुश हैं जहां उनके पिता बैठते थे। 50 वर्षीय नेता ने प्रांतीय विधानसभा में कहा, "मेरे पिता ने मुझे कार्यालय चलाने का प्रशिक्षण दिया।" उन्होंने कहा, “आज सूबे की हर महिला एक महिला मुख्यमंत्री को देखकर गौरवान्वित है।” उन्होंने उम्मीद जताई कि महिला नेतृत्व की परंपरा भविष्य में भी जारी रहेगी।

वहीं सोशल मीडिया में हो रही आलोचना में उनपर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीटीआई के समर्थक, जो सोशल मीडिया पर स्पष्ट रूप से सक्रिय हैं और कहते हैं कि पूरा चुनाव उनसे चुराया गया था, ने मरियम के खिलाफ एक ऑनलाइन हमला शुरू कर दिया है - हालांकि स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी नियुक्ति को "प्रगतिशील कदम" के रूप में देखते हैं। ”

मरियम पर टिप्पणी करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा ने कहा, “वह इसके (पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए) सक्षम नहीं हैं। मुझे उस पर दया आती है। उसे एक कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया गया।” एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, पीटीआई-झुकाव वाले पत्रकार इमरान रियाज़ खान ने मरियम को "जनादेश चोर" बताया। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ और उनका परिवार सरकार बना भी लेता है तो भी पाकिस्तान के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

The woman who stole Punjab's mandate & became CM by force is continuously acting like she is in a bollywood movie.



Someone cancel her subscription of Indian channels please...!!!#MaryamNawazpic.twitter.com/GobMyrdmpL — Huda Naveed (@Huda_Nav) February 26, 2024

You all chanting women empowerment wont change the fact that #MaryamNawaz stole the mandate of 130 million people and its an insult to even put her next to our hard working women of Pakistan. Not a moment of pride but SHAME! https://t.co/ynAW5fxJIP — MJ (@KhanMahein) February 26, 2024

This father can do anything for his daughter even if it means sending his countrymen to jail or joining hands with his old enemies. Such a lovely bond 🥹 #MaryamNawazpic.twitter.com/Sjf3zCaYou — Cric Basheer (@basheer_699) February 26, 2024

