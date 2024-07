'कुछ लोग समझते हैं सेना का काम सलामी देना है लेकिन...', पीएम मोदी ने अग्निवीर स्कीम पर विपक्ष की बोलती की बंद

Kargil Vijay Diwas 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल में हैं। कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर लद्दाख की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार श्रंद्धाजलि के बाद सेना को संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया। पीएम ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा, "अग्निपथ योजना भी सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है। कुछ लोग सोचते थे कि सेना का मतलब राजनेताओं को सलामी देना, परेड करना है लेकिन हमारे लिए सेना का मतलब है 140 का विश्वास अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना, सेना को युद्ध के लिए निरंतर तैयार रखना है। दुर्भाग्य से, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे को राजनीति का विषय बना दिया है सेना में हजारों करोड़ के घोटाले कर सेना।"

नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना के खिलाफ विपक्ष के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा, ''पता नहीं कुछ लोगों की सोच को क्या हो गया है. वो ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन का पैसा बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है... आज के भर्ती के लिए 30 साल बाद उठेगा पेंशन का सवाल... हमने सेना द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है क्योंकि हम 'राजनीति' नहीं 'राष्ट्रनीति' के लिए काम करते हैं।''

#WATCH | On the Agnipath scheme, PM Narendra Modi says, "The history of those who are misleading the youth of the country shows that they do not care about the soldiers. These are the same people who lied about One Rank One Pension. It is our government which implemented One Rank… https://t.co/dSygFxGqDppic.twitter.com/NPWON70E2j