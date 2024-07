Rahul Gandhi Sultanpur Court: अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, सुलतानपुर अदालत में पेश हुए राहुल गांधी, 12 अगस्त को सुनवाई, देखें वीडियो

Highlights सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में पेश हुए। राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है।

Rahul Gandhi Sultanpur Court: लोकसभा नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में पेश हुए। राहुल शुक्रवार सुबह सुल्तानपुर पहुंचे और यहां की सांसद-विधायक अदालत में पेश हुए, जहां उनका बयान दर्ज किया गया।

#WATCH | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi leaves from Sultanpur Court, Uttar Pradesh.



He appeared before the court in connection with a defamation case filed against him for allegedly making objectionable remarks about Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/U2CoH1mLu9 — ANI (@ANI) July 26, 2024

#WATCH | Sultanpur, UP: Advocate Santosh Kumar Pandey, Complainant's lawyer says, "He (Rahul Gandhi) denied the allegations and said that he is being framed for political reasons and to malign his image. He answered the questions asked by the court. He recorded his statement.… https://t.co/gcWPEgcrgIpic.twitter.com/87dYEMnZtm — ANI (@ANI) July 26, 2024

विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा ने मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए राहुल को 26 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 12 अगस्त को तय की है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी।

#WATCH | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi reaches Sultanpur Court, Uttar Pradesh.



He is appearing before the court in connection with a defamation case filed against him for allegedly making objectionable remarks about Union Home Minister Amit Shah. https://t.co/xLbuzHhq83pic.twitter.com/leMXYQlIkE — ANI (@ANI) July 26, 2024

Web Title: Rahul Gandhi Sultanpur Court live update objectionable remarks Union Home Minister Amit Shah hearing on August 12 see video up police