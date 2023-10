Pakistan former PM Nawaz Sharif: चार साल के निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ, जानें 2018 से लेकर 2023 क्या-क्या हुआ...

Highlights चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए न्यायिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इमरान खान पर उनकी नाटकीय जीत को चिह्नित किया। नवाज शरीफ को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई।

Pakistan former PM Nawaz Sharif: पाकिस्तान के तीन बार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चार साल के निर्वासन के बाद देश लौट आए हैं। उनकी वापसी आम चुनावों से ठीक पहले तय की गई है, जिसमें उनकी पार्टी पीएमएल (एन) को उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए न्यायिक मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

This is what Nawaz Sharif said the last time PMLN had a jalsa at Minar e Pakistan.



Can someone tell me if he spoke about Army's interference in politics this time around? pic.twitter.com/qSszRFD0TG