VIDEO: 'मैं AAP को वोट दूंगा, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को वोट देंगे', दिल्ली की एक चुनावी रैली में बोले राहुल गांधी

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि नरेंद्र मोदी उनके साथ बहस करने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ पसंदीदा व्यवसायियों के साथ अपने "संबंधों" और उन्होंने चुनावी बांड का "दुरुपयोग" कैसे किया, इस बारे में सवालों का जवाब नहीं दे सकते। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने अपनी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करने और राष्ट्रीय राजधानी की सभी सात लोकसभा सीटों पर अपने गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "यह दिलचस्प है कि मैं इन चुनावों में आप (आम आदमी पार्टी) को वोट दूंगा और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को वोट देंगे।" गांधी ने कहा कि हर किसी का पहला लक्ष्य संविधान को उन लोगों से बचाना होना चाहिए जो इसे नष्ट करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, 'पीएम मोदी अपने पसंदीदा पत्रकारों को लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन वह मेरे साथ बहस नहीं करेंगे क्योंकि वह जानते हैं कि वह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते।'

उन्होंने कहा, ''पीएम मोदी कांग्रेस को अडानी-अंबानी से भारी मात्रा में पैसा मिलने की बात करते हैं, लेकिन उनमें इसकी जांच कराने की हिम्मत नहीं है।'' पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "मैं पीएम मोदी से जब भी और जहां भी चाहें बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह नहीं आएंगे। पहला सवाल मैं पीएम मोदी से पूछूंगा कि अडानी के साथ उनके क्या संबंध हैं, इसके बाद मैं उनसे चुनावी बांड के बारे में पूछना चाहता हूं।"

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: "Our (AAP and Congress) karyakartas have joined hands to save the Constitution. If the Constitution gets abolished, which the BJP and PM Modi want; their top leaders have openly said that they will abolish the Constitution if they get a chance.… pic.twitter.com/jjdFLL2cA9