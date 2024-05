Centigrade Temperature Scale: साल का 139वां दिन खास, 1743 में 19 मई को सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित, जानें सिलसिलेवार ब्योरा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 19, 2024 06:45 AM

Next

Centigrade Temperature Scale: 1743 में 19 मई को ही ज्यां पियरे क्रिस्टीन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया था।

सांकेतिक फोटो