Pakistan News: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलेगा 3 अरब डॉलर की मदद, सऊदी वित्त मंत्री ने दी जानकारी

By आजाद खान | Published: May 25, 2022 07:43 AM

आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने गैर-जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी थी। इस रोक में कार, मोबाइल फोन समेत कई घरेलू चीजें भी शामिल है।

Pakistan News: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलेगा 3 अरब डॉलर की मदद, सऊदी वित्त मंत्री ने दी जानकारी