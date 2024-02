Pakistan Election 2024: पाकिस्तान चुनाव में आतंकी हमला, चुनावी ड्यूटी पर तैनात चार पुलिसकर्मियों की मौत, देखें वीडियो

Highlights लगभग 6,50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। कुल 12,85,85,760 मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरपश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में चुनावी ड्यूटी पर तैनात चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

Pakistan Election 2024: पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे मतदान प्रारंभ हो गया है। उत्तरपश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में चुनावी ड्यूटी पर तैनात चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। देशभर के कुल 12,85,85,760 मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम चुनाव के लिए लगभग 6,50,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान में नयी सरकार चुनने के लिये हो रहे मतदान के बीच पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) ने कहा है कि इंटरनेट सेवाएं बृहस्पतिवार को चालू रहेंगी।

पीटीए ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसे अभी तक सरकार से इंटरनेट बंद करने का कोई निर्देश नहीं मिला है और सेवाएं बृहस्पतिवार को बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। नकदी संकट से जूझ रहे देश में नयी सरकार चुनने के लिए पाकिस्तान की जनता आज मतदान कर रही है।

VIDEO STORY | Pakistan Election 2024: Locals hope for free and fair elections



Watch: https://t.co/gr0gQtdaTA



Subscribe to PTI's YouTube channel for in-depth reports, exclusive interviews, and special visual stories that take you beyond the headlines. #PTIVideos