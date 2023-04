पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिक पर लगा ईशनिंदा का आरोप, हिंसक भीड़ से बचाने के लिए पुलिस ने लिया हिरासत में

Highlights पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान में ईशनिंदा पर बवाल, चीनी नागरिक निशाने पर ईशनिंदा का आरोप लगा रही हिंसक भीड़ ने चीनी नागरिक को जान से मारने का प्रयास किया हिंसक भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए चीनी नागरिक को ईशनिंदा के लिए सजा देने की मांग कर रही थी

इस्लामाबाद:पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहिस्तान जिले में ईशनिंदा को लेकर उस समय स्थिति बेहद विस्फोटक हो गई, जब क्षेत्रीय लोगों ने चीन के एक नागरिक पर ईशनिंदा का आरोप लगाया और उसके जान से मारने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार बरसीन इलाके में ईशनिंदा से नाराज हिंसक भीड़ ने चीनी कामगारों के आवास पर पथराव कर दिया लेकिन लेकिन मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने सख्ती दिखाई तो हिंसक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए।

इस संबंध में कोहिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि एक चीनी नागरिक को ईशनिंदा के आरोप में हिरासत में लिया गया है। वहीं आरोपी शख्स को हिरासत में लेने से पहले लोग सड़कों पर उतर कर उसकी गिरफ्तारी के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#BREAKING: A chinese citizen in Pakistan accused of blasphemy. Mob demand arrest of him in Kohistan area. The mob attacked a camp of Chinese workers and pelted it with stones.

