ऑपरेशन कावेरीः 231 भारतीयों को लेकर 12वां विमान जेद्दा से मुंबई के लिए रवाना हुआ

By अनिल शर्मा | Published: May 3, 2023 08:31 AM

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार ट्वीट कर बताया कि 328 और यात्री नयी दिल्ली पहुंच गए हैं। ऑपरेशन कावेरी लगातार आगे बढ़ रहा है और लगभग 3,000 लोग अब तक भारत पहुंच चुके हैं।

