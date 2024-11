Nursing Home Fire in Spain: रिटायरमेंट होम में 82 लोग?, 10 की मौत?, विला फ्रैंका दे एब्रो नर्सिंग होम में आग

Highlights Nursing Home Fire in Spain: स्थानीय अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। Nursing Home Fire in Spain: उत्तरपूर्वी शहर मैड्रिड से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। Nursing Home Fire in Spain: हादसा हुआ उस समय रिटायरमेंट होम में 82 निवासी मौजूद थे।

Nursing Home Fire in Spain: स्पेन के जारागोजा में एक नर्सिंग होम में आग लगने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आग शुक्रवार की सुबह विला फ्रैंका दे एब्रो नर्सिंग होम में लगी, जो उत्तरपूर्वी शहर मैड्रिड से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है। आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं है। अर्गोनी क्षेत्रीय सरकार ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि ज़रागोज़ा की नगर पालिका विलाफ़्रैंका डी एब्रो में जार्डिन्स डी विलाफ़्रैंका सेवानिवृत्ति घर में लगी आग में कम से कम दस लोगों की जान चली गई।

स्थानीय समयानुसार सुबह करीब पांच बजे घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। नगर पालिका प्रमुख वोल्गा रोड्रिग्ज ने कहा कि आग संभवत: एक शयनकक्ष में लगी, जहां इसने एक गद्दे को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जांच अभी भी लंबित है। जिस समय हादसा हुआ उस समय रिटायरमेंट होम में 82 निवासी मौजूद थे।

