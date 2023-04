NIA करेगी लंदन के भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की जांच, आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों की साजिश के मिले है इनपुट- सूत्र

Highlights लंदन के भारतीय उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन को लेकर एक खबर सामने आई है। मामले की जांच कर रही सीटीसीआर से एनआईए ने यह केस टेकओवर कर लिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सूत्रों ने बताया है कि इसमें आईएसआई और खालिस्तानी समर्थकों के हाथ होने का शक है।

लंदन: लंदन में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) के सामने हुए विरोध-प्रदर्शन की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लंदन में 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था।

बता दें कि यह केस पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में थी जिसे एनआईए ने टेकओवर कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, ऐसे आशंका जताई जा रही है कि मामले में पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले है। ऐसे में इस मामले में केंद्र गृह मंत्रालय ने एएनआई को एक नया केस फाइल करने को कहा है। हालांकि इसे लेकर एएनआई द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने बताया है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के भारतीय उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन की जांच अब एनआईए करेगी। यह केस पहले काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन (सीटीसीआर) देख रही थी जिसे केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एएनआई ने टेकओवर कर लिया है।

Nearly a month after the national flag at the Indian high commission in London was pulled down during a protest by pro-Khalistan activists, the National Investigation Agency took over the case to investigate the matter. The case was handed over to the NIA by the Counter Terrorism… pic.twitter.com/3RYdNFsg8m